جاويش أوغلو: تركيا ستواصل كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية حتى القضاء عليها

أكّد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "​تركيا​ ستواصل كفاحها ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، حتّى القضاء عليها".

وأشاد في كلمة له خلال زيارته الرسمية إلى الجبل الأسود، ولقائه رئيس الاتحاد الإسلامي في الجبل الأسود رفعت فيزيتش، في العاصمة بودغوريتشا، بـ"قوّة علاقات بلاده مع الجبل الأسود في مختلف المجالات"، لافتًا إلى "جهود السفارة التركية في بودغوريتشا بتشجيعها لرجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الجبل الأسود"

بدوره، ندّد فيزيتش بـ"الهجوم الغادر الّذي أدّى لمقتل 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري ب​محافظة إدلب​"، مركّزًا على أنّ "تركيا دولة مهمّة بالنسبة للمسلمين في الجبل الأسود و​البلقان​"، معربًا عن رضاه بـ"مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين".