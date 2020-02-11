وزارة الصحة الإماراتية: إرتفاع عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا إلى 8

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ​الإمارات​ية "تشخيص حالة جديدة لمرض "​فيروس كورونا​" المستجد من الجنسية الهندية، وهي من المخالطين للحالة الّتي تمّ الإعلان عنها مؤخًّرًا"، موضحةً أنّ "بهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم".

وأكّدت في بيان، أنّ "جميع الحالات المسجلة مستقرّة، ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثّفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى"، مطمأنةً بـ"أنّها تتّخذ الإجراءات اللّازمة كافّة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازيّة بالتعاون مع الجهات الصحيّة بالدولة، وتعزيز آليّة الترصّد للأمراض من أي جائحات صحيّة بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائيّة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنيّة بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنيّة كافّة".