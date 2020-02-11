النشرة: حاصبيا تحت وطأة موجة من البرد القارس وتدن غير مسبوق في الحرارة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه بالرغم من انحسار العاصفة وتوقف تساقط ​الثلوج​ و​الأمطار​ منذ ما بعد منتصف الليل الفائت لا تزال المنطقة تحت وطأة موجة من البرد القارس وتدن غير مسبوق في ​درجات الحرارة​ التي وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر وحولت الطرقات الفرعية والرئيسية إلى طبقة من الجليد ابتداءا من ارتفاع 700 مترا وما فوق ما تسبب يقطعها جميعا أمام ​حركة السير​ واقفلت معها معظم ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة لعدم تمكن وصول ​الطلاب​ إلى صفوفهم كما تسببت موجة الصقيع في انقطاع ​مياه الشفة​ عن العديد من قرى وبلدات المنطقة بعد تفجر الأنابيب التي تغذي شبكاتها ب​المياه​.

بموازاة ذلك بدأت الورش التابعة لبلديات المنطقة وخاصة في ​بلدية شبعا​ استعداداتها بالتعاون والتنسيق مع ورش ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ ليش الملح وحرف الثلوج وإزالة طبقات الجليد لفتح الطرقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

