النشرة: حاصبيا تحت وطأة موجة من البرد القارس وتدن غير مسبوق في الحرارة

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه بالرغم من انحسار العاصفة وتوقف تساقط الثلوج والأمطار منذ ما بعد منتصف الليل الفائت لا تزال المنطقة تحت وطأة موجة من البرد القارس وتدن غير مسبوق في درجات الحرارة التي وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر وحولت الطرقات الفرعية والرئيسية إلى طبقة من الجليد ابتداءا من ارتفاع 700 مترا وما فوق ما تسبب يقطعها جميعا أمام حركة السير واقفلت معها معظم المدارس والثانويات الرسمية والخاصة لعدم تمكن وصول الطلاب إلى صفوفهم كما تسببت موجة الصقيع في انقطاع مياه الشفة عن العديد من قرى وبلدات المنطقة بعد تفجر الأنابيب التي تغذي شبكاتها بالمياه.
بموازاة ذلك بدأت الورش التابعة لبلديات المنطقة وخاصة في بلدية شبعا استعداداتها بالتعاون والتنسيق مع ورش وزارة الأشغال العامة والنقل ليش الملح وحرف الثلوج وإزالة طبقات الجليد لفتح الطرقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
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