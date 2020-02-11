القوى الأمنية تلقي القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين الذين يلقون الحجارة بوسط بيروت

عملت ​القوى الأمنية​ على القاء القنابل المسيلة للدموع باتجاه ​المحتجين​ قرب ​مبنى النهار​ في ​وسط بيروت​، حيث عمل المحتجون على ازالة بلوكين اسمنتيين بواسطة الحبال، وقد قام بالمحتجون برشق ​القوى الامنية​ بالحجارة. إضغط للمزيد

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