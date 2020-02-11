قوى الامن تطلب من المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام باعمال شغب

طلبت قوى الامن الداخلي من المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام باعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا على سلامتهم.
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