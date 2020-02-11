أعربت أوساط دبلوماسيّة فرنسيّة لصحيفة "الجمهورية"، عن اعتقادها أنّ "سلوك رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سيتبدّل بعد نيله الثقة. وبالتالي، فإنّ ما طرحه وزير الطاقة حيال تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء ولكن بعد تعديل مهمّاتها وفق قانون جديد يصدر، وكذلك حيال التمسّك بخطة ​الكهرباء​ السابقة الّتي تؤدّي في نهاية الأمر إلى استئجار البواخر، سيصطدم بمعارضة فعليّة داخل ​مجلس الوزراء​ برئاسة دياب".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط دبلوماسية للجمهورية: ملف الكهرباء سيصطدم بمعارضة فعلية داخل الحكومة برئاسة دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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