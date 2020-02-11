شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر العالم العربى اقتصاديا بعد انخفاض استثمارات الصين نتيجة انتشار كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن أزمة انتشار مرض كورونا فى الصين سيؤثر على إنتاج بكين من البترول، مشيرا إلى أن الصين تستهلك حوالي 14 مليون برميل نفط، وأدى توقف الإنتاج الجزئي في الصين إلى انخفاض الاستهلاك، وبالتالى انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أنه سيكون لانتشار فيروس كورونا تأثير على الدول المنتجة والمعتمدة على النفط بشكل ملحوظ.

وقال الباحث في كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن استثمارات الشركات الصينية فى العالم ستواجه بطئ شديد بعد فرض الكثير من دول العالم قيود حول السفر من وإلى الصين، كما انخفضت الأسهم الصينية بشكل ملحوظ.

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وتابع: "على صعيد الدول العربية فالصين شريك تجاري هام لمعظم الدول العربية، وهو ما يعني أن العالم العربى قد يتكبد خسائر اقتصادية نتيجة تعطيل بعض الاتفاقات التجارية"، لافتا إلى أن الصين اتخذت إجراءات غير مسبوقة لها تكلفة اقتصادية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، إذ عزلت مدينة ووهان مصدر الفيروس عن العالم الخارجي، فألغت الرحلات الجوية إليها وقطعت الشوارع والسكك الحديدية المؤدية إليها، في أكبر عملية حجر صحى فى العالم كما شيدت مستشفى في أيام معدودة لمواجهة الفيروس .

واستطرد: المتحدث باسم صندوق النقد الدولى صرح أننا لسنا في مرحلة تسمح لنا بوضع أي أرقام ثابتة حول تأثير كورونا، ومن المبكر للغاية القيام بذلك"، لافتا إلى أن أهم الدروس المستفادة في انتشار فيرس كورونا هو الاهتمام بالصحة والبعد عن المأكولات الغريبة والغير صحية التى تؤثر بشكل كبير على الصحة".