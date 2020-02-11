شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان اعتقل 24 شخصا بتهمة الانتماء لحركة جولن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن مكتب النائب العام فى باليق أسير التركية، أصدر قرارًا باعتقال 24 شخصا مشتبهًا بهم، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، ووجهت إليهم تهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن، حيث قرر مكتب المدعى العام الرئيسى فى باليق أسير إصدار تعليمات بإلقاء القبض على الأشخاص الذين تم التأكيد على أنهم على اتصال بالأئمة داخل جماعة فتح الله جولن وهيكل الدولة الموازي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعملية على 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصا صدر قرارًا باعتقالهم، منهم 14 شخصًا فى وظائفهم الحالية، و4 مفصولين، منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة، فيما تستمر العمليات فى القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم، في باليق أسير، وكهرمان ماراش، وتكير داغ، وبولو، وكوجالى، وأنقرة، وهاتاى، وإغدير، وبورصا، وآيدن، ودوزجه، وإسكى شهير، وهكارى، وأردهان، وجيراسون وأفيون كاراهيصار.

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وكانت أحزاب تركية بدأت تبحث إمكانية تشكيل تحالف يطيح بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان من سدة الحكم، في ظل تصاعد معاناة الأتراك والتي كان أخرها إقدام مواطن تركى على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع، في الوقت الذى كشف فيه زعيم المعارضة التركية صفقة أردوغان ونتنياهو، وفى هذا السياق بثت منصات تركية معارضة فيديو لسيزائى تمللى، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، يدعو فيه أحزاب تركيا إلى تشكيل تحالف وطني للإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، خلال الفيديو، إن مسألة خلق تحالف ديمقراطي، وإيجاد حلول ديمقراطيةً، وكذلك دستور ديمقراطي، ونظام برلماني تعززه الحكومات المحلية، وهي أمورٌ يجب أن نسعى جميعًا لإيجادها.

وأضاف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، خلال الفيديو: هذا هو الوقت المناسب لإقامة تحالف ديمقراطى، واليوم توجد اعتراضات كثيرة من المجتمع تجاه هذا النظام وتوجهاته التي يمضي فيها، سوف ننتظم جميعًا في مواجهة توجهات ومسالك تلك السلطة، وسوف نسعى إلى توعية سياسية أكبر لدى الأكثرية والعامة.