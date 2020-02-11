إصدار جديد من "google maps" لأندرويد و"آي أو إس"

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو- (د ب أ):

أعلنت شركة جوجل، إطلاق إصدار جديد من تطبيق الخرائط Maps للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد وأبل "آي أو إس".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد يزخر بالعديد من الوظائف الجديدة، كما يأتي بشعار جديد للتطبيق، ويوفر إصدار جوجل Maps الجديد وظيفة ملاحة موسعة، والتي يسهل الوصول إليها من خلال وضعها في الجزء السفلي من الشاشة، وتشتمل على علامتي التبويب "الاستكشاف" و"التنقل"، وإمكانية الوصول السريع إلى المحتويات المحفوظة.

وتحتوي علامة التبويب "الاستكشاف" على معلومات وتقييمات بشأن أكثر من 200 مليون موقع حول العالم، بدء من المطاعم وحتى المعالم السياحية، وتضم علامة التبويب "التنقل" المسارات اليومية إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة والرجوع منها.

Advertisements

وفي العرض العام يحصل المستخدم على تحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور وأوقات السفر المقدرة واقتراحات الطرق البديلة، وفي علامة التبويب "المحفوظة" سيجد المستخدم المفضلات المخزنة، التي يمكن تنظيمها لرحلات المدينة أو مشاركتها مع الأصدقاء.

بالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم من خلال زر "المشاركات" في العرض العام للدليل المحلي، المشاركة في التعليقات والصور والأماكن الجديدة والمزيد حول جوجل Maps، ومن خلال الزر "الحالي" يمكن الإعجاب بالمواقع الجديدة، كما أنه يسمح بالاتصال بالشركات.

وحسنت شركة جوجل أيضًا أيقونة التطبيق التقليدية، وأكدت أن الأيقونة الجديدة لتطبيق جوجل Maps "تعكس التطوير" الذي مر به التطبيق منذ إطلاقه في عام 2005، ولذلك فإنه يعتمد على أهم المكونات في تطبيق الخرائط، ألا وهو الدبوس، الذي يساعد المستخدم على استكشاف أماكن جديدة.

​