"طالب الرحاب" و"العائدون من ليبيا".. أبرز محاكمات الثلاثاء 11 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات الهامة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 8 متهمين بقضية "أحداث عنف ميدان الشهداء"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف الذي شهده ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء".

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان في يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا.

- محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بمنطقة السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح، ودكتور محمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله.

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وأسندت النيابة للمتهمين "رفعت. س، أحمد. ع، حسام. ع، حسام. ع، عز. إ، محمد. ص، طارق. إ، جمال. ال، أحمد. ال، إسلام. إ، محمد. م، أحمد. ص، حسين. م، هشام. ن، محمود. م، حسن. م، محمد. ط"، تهمة قتل المجني عليه "محمد أحمد" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذي تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه استقر برأسه، فأحدثوا به الإصابات الواردة التي أدت لوفاته.

- محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب".

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة، ومحمد يحيى النحلاوي 20 سنة "سائق"، وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق، ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي"، ووليد حربي محمد اليسري، 32 سنة "سائق"، وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق، قتلوا المجني عليه "بسام أسامة محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول؛ وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

- إعادة محاكمة المتهمين في تنظيم "العائدون من ليبيا"

تستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة اجراءات محاكمة 16 متهماً، من بينهم اثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية "العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

يذكر أن المتهمين صدر ضدهم حكماً -من دائرة جنايات مغايرة- يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن، وقام المتهمون بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

كان النائب العام أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.