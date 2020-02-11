14 قتيلاً في غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم وتم إنقاذ سبعين آخرين بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينجا قبالة سواحل بنجلاديش، حسب ما ذكرت السلطات الحلية.
وقال قائد خفر السواحل نعيم الحق للوكالة "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصاً"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال.
ويحاول العديد من الروهينجا الذين فروا من بورما إلى بنجلاديش بسبب العنف ضد أقليتهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.
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