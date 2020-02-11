الادعاء الأميركي يطالب بسجن مستشار سابق لترامب

أوصى ممثلون للادعاء الأميركي، يوم الإثنين، بسجن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق، روجر ستون، لمدة تتراوح بين سبعة إلى تسعة أعوام، لإدانته بالكذب على الكونجرس ومحاولة التأثير على الشهود.

وأُدين ستون في نوفمبر من العام الماضي بتهمة الكذب على الكونجرس والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية عام 2016، وينتظر صدور حكم ضده.

وقال ممثلو الادعاء في تبرير توصيتهم للمحكمة: "أفعال ستون لم تكن خطأ وقع لمرة واحدة في الحكم، ولم تكن بياناته الكاذبة وليدة اللحظة، ولم تكن قريبة من ذلك".

ونفى مستشار ترامب السابق ارتكاب أي تقصير وقال إن التحقيق مدفوع بأسباب سياسية.

يشار إلى أن ستون هو سادس شخص مرتبط بحملة الرئيس ترامب تتم إدانته أو يقر بالذنب في اتهامات جنائية منذ 2017.