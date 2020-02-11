ترامب يزور الهند يومي 24 و25 فبراير

قال البيت الأبيض في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيزوران الهند يومي 24 و25 فبراير.
وستكون هذه أول زيارة لترامب للهند منذ توليه منصب الرئاسة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيلتقي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الزيارة.
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