كشفت مصادر لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن انفجارا يهز غرب العاصمة الأفغانية ​كابول​. فيما ذكرت معلومات أن إنتحاريا فجر نفسه مما أدى الى سقوط عدد من القتلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـAFP: انفجار يهز غرب العاصمة الأفغنية كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.