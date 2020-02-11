شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخلفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على بدر، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنها من المتوقع أن تشمل العديد من التيسيرات للمواطنين راغبى التقنين بعدما تم مراعاة ملاحظاتهم فى التعديل الذى أجراه البرلمان على القانون عقب قياس الأثر التشريعى له على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات التى تمت على القانون مؤخرا شملت كافة مخالفات البناء منذ صور القانون، وهذا كان مطلب الكثير من المواطنين، بموجب التعديلات أيضا يتم السداد بنظام التقسيط المريح، وهذا ما توضحه اللائحة التنفيذية بالتفصيل، واحتساب المبالغ والغرامات التى دفعها الشخص المخالف أثناء فترة التقاضى، إلى جانب استثناء القرى من شرط تشطيب الواجهات، كما تم مراعاة اقتصار استخراج تصاريح السلامة الإنشائية على مكاتب بعينها، وتم مراعاة ذلك من خلال زيادة أعداد المكاتب للتيسير على المواطنين.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة أن تخرج اللائحة التنفيذية للنور قريبا، وعمل خطة توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وتقنين الأوضاع، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون لوقف النمو العشوائى والبناء المخالف والمحافظة على الثروة العقارية، خاصة وأن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف.

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وأشار "بدر"، إلى أن ملف البناء المخالف كان من الملفات الشائكة التى اقتحمها البرلمان الحالى، وذلك فى خطوة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وتمنع البناء المخالف، بالإضافة إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 سيكون مكمل للتشريعات التى خرجت تهدف للحفاظ على الثروة العقارية.