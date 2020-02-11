أوكرانيا تطالب إيران بتسليمها الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

صرح وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو اليوم الإثنين بأن بلاده تضغط على إيران لتسلمها الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت بعد إقلاعها من مطار طهران، في الشهر الماضي. وقال بريستايكو في تصريحات لرابطة الصحافة الأجنبية في روما اليوم، إن "الصندوق الأسود والتعاون مع طهران، مسألة شائكة للغاية من البداية، ونحاول استمرار تركيز الرسالة" على استعادة البيانات. وتتعرض إيران لضغوط دولية لتقديم مزيد من المعلومات عن الملابسات التي أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 800-737 في رحلتها 752بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، ذكرت في الشهر الماضي أن طهران "لا تعتزم في الوقت الحالي" إرسال الصندوق الاسود للطائرة إلى أوكرانيا، أو أي دولة أخرى. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بريستايكو قوله: "يتعين الآن أن نخطط على المدى الأطول كيفية استعادة الصندوقين الأسودين، وكيفية مواصلة التحقيقات، ونحن ننسق مع 5 دول" في هذا الصدد.

