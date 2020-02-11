- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تنشر 3 آلاف مرتزق سوري في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
كشفت مصادر محلية ليبية نشر 3 آلاف مسلح سوري في مناطق خاضعة لحكومة فايز السراج، في غرب ليبيا، وفقاً ما أوردت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الإثنين. وأضافت المصادر "هناك معلومات تشير إلى نقل طيران عسكري تركي مقاتلين سوريين من غازي عنتاب، على الحدود السورية التركية، إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا". ولفتت إلى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا ببلغ 4700 بعضهم قتل وبعضهم هاجر عبر السواحل الليبية إلى إيطاليا، ودول أوروبية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنشر 3 آلاف مرتزق سوري في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.