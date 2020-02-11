تركيا تنشر 3 آلاف مرتزق سوري في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

كشفت مصادر محلية ليبية نشر 3 آلاف مسلح سوري في مناطق خاضعة لحكومة فايز السراج، في غرب ليبيا، وفقاً ما أوردت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، اليوم الإثنين. وأضافت المصادر "هناك معلومات تشير إلى نقل طيران عسكري تركي مقاتلين سوريين من غازي عنتاب، على الحدود السورية التركية، إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا". ولفتت إلى أن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا يبدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر أن العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا ببلغ 4700 بعضهم قتل وبعضهم هاجر عبر السواحل الليبية إلى إيطاليا، ودول أوروبية أخرى.

