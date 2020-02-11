شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بمد سن معاش الأطباء لـ63 عاما لحل أزمة العجز بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما لمن يرغب على أن يعمل عمل غير إدارى، وذلك لمعالجة أزمة عجز الأطباء فى عدد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، سواء فى صورة قرارات أو مبادرات أو تشريعات الهدف منها جميعا النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقترح سد العجز فى المستشفيات، بالإضافة للاستفادة من خبرات الأطباء التى اكتسبوها على مدار عملهم، شريطة أن يتم الاستعانة بهم فى العمل العام وليس الإدارى، لمن يرغب منهم فى مد سن المعاش، لافتا إلى أن هذا الأمر يعالج أزمة سفر البعض للخارج.

وأضاف عضو البرلمان، إلى أن قانون التأمينات الجديد تضمنت المادة 41 للوزير المسئول بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء رفع سن المعاش إلى 65 عاما حتى 2040، وللضرورة من الممكن رفعه خلال هذه الفترة.

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ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".