شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة فى البرلمان حول تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، والزيادة السكانية فى تعظيم الإنتاج، قائلا إن محور بناء الإنسان المصرى من أبرز النقاط التى ارتكزت عليها الحكومة فى رؤيتها وبرامجها المستقبلية، وحظى هذا الملف باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك خطوات على الأرض لترجمة هذا الاهتمام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب، ولكن هناك العديد من الدول التى استطاعت أن تستغل العنصر البشرى فى التطوير وزيادة الإنتاج وأصبحت فى مقدمة الدول المنتجة، وهذا لا يعنى أن الزيادة السكانية تمثل تحدى كبير أمام الدولة المصرية، ولكن بالتوزاى مع العمل على تنفيذ رؤية الدولة حول حل أزمة الزيادة السكانية، لابد أن يكون هناك محاور قائمة من شأنها تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يتم زيادة أعداد الدورات التدريبية للعاملين فى قطاعات الدولة المختلفة، والشباب بمختلف القطاعات، ليكونوا نواة حقيقية للصناعة المصرية، وتأهيلهم لزيادة الإنتاج، على أن يكون هناك جدول زمنى ورقم مستهدف فى العام للتدريب وإعلاء القدرات المكتسبة للشباب على مستوى الجمهورية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس قاصرا على وزارة بعينها، ولكن لابد من تضافر الجهود جميعها للوصول للهدف المنشود.

ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس ".