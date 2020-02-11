كسر حاجز الألف.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 1016

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ): تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" في الصين حاجز الألف للمرة الأولى. ووصل عدد الضحايا إلى 1016 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية في الصين اليوم الثلاثاء. ​

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