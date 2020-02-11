محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بمنطقة السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح، ودكتور محمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله.

وأسندت النيابة للمتهمين "رفعت. س، أحمد. ع، حسام. ع، حسام. ع، عز. إ، محمد. ص، طارق. إ، جمال. ال، أحمد. ال، إسلام. إ، محمد. م، أحمد. ص، حسين. م، هشام. ن، محمود. م، حسن. م، محمد. ط"، تهمة قتل المجني عليه "محمد أحمد" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذي تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه استقر برأسه، فأحدثوا به الإصابات الواردة التي أدت لوفاته.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم، وإلحاق الأذى الأدبي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم وفرض سيطرتهم، وتكدير السلم العام، بحملهم الأسلحة النارية والبيضاء، وتهمة إصابة المجني عليهم "محمود أحمد، ومصطفى عادل، وعبد الستار السيد" عمداً، وألحقوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.