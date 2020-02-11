توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ1038 موطنًا في بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أن قافلة جامعة المنصورة المتكاملة أنهت أعمالها بمستشفى الخارجة العام، والتي استمرت لمدة يومين بتوقيع الكشف الطبي على 1038 حالة بواقع 136 باطنة و163 جلدية و126 أطفال و118 أنف وأذن و165 رمد و142 مخ وأعصاب، و155 أسنان و33 صدر، بالإضافة إلى إجراء 9 عمليات في تخصصات المخ والأعصاب والأنف والاذن، إضافة إلى صرف العلاج بالمجان.

وأكد محروس، تجهيز مستشفى الداخلة العام لاستقبال القافلة اليوم الثلاثاء، لاستكمال أعمالها بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات لهم بالمجان.

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