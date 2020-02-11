اليوم.. وزير الشباب والرياضة يفتتح مهرجان النوبة الرياضي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، مهرجان النوبة الرياضي بمركز نصر النوبة في أسوان، والذي يقام في الفترة من 11-13 فبراير الجاري.

وقال فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن المهرجان يتضمن عدة أنشطة وفعاليات، أهمها ماراثون للجري تحت شعار "لأني رجل" بمركز نصر النوبة، بهدف دعم المرأة وحمايتها من العنف، بالإضافة إلى دورة لكرة القدم بين مراكز شباب نصر النوبة.​