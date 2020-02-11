كرم جبر يكشف حقيقية إلغاء اجتماعاته مع صحفيي المؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لم يلغِ لقاءاته مع الصحفيين بالمؤسسات القومية بناءً على أوامر عليا مثلما تردد، مضيفًا أنه قابل شباب تنسيقية الأحزاب أمس، وسيعقد اليوم الثلاثاء، لقاءً مع 40 من شباب الصحفيين للحوار حول إصلاح الصحافة والمؤسسات الصحفية.
وأضاف جبر، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقابل كبار الكتاب والصحفيين السبت المقبل، بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء النقابة العامة للصحافة والطباعة الأحد.
وأضاف جبر، أن هناك تنسيقًا مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في العديد من الموضوعات، مشددًا على أن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود بين كل المؤسسات الصحفية القومية.
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