أزمة مالية والتعاقد على دفعات.. ما مصير مسابقة الـ120 ألف معلم؟ مصادر تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

دشنت وزارة التربية والتعليم، في أكتوبر الماضي، البوابة الإلكترونية لتوظيف 120 ألف من المعلمين والإداريين والعمال الراغبين للالتحاق بالمدارس من خلال التقديم الإلكتروني، بنظام العقود المؤقتة، كما أعلنت وقتها تدبير 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة، لصرف رواتب المتعاقدين الجدد.

وبلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.

وتسارع الخريجيون لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألف جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة.

ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، لم تتعاقد الوزارة مع أيٍ من المتقدمين، رغم تصريحات سابقة للدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق، والتي قال فيها إن الوزار تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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ومن ناحيته، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم التعاقد مع المتقدمين على دفعات متلاحقة، مؤكدًا أن الوزارة تواجه أزمة في توفير التدابير المالية لصرف رواتب المعلمين الجدد، خاصة أن الوزارة أعلنت توفير الرواتب من مواردها الخاصة دون أن تكلف خزانة الدولة جنيهًا واحدًا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ستتعاقد مع دفعة أولى من المعلمين نهاية الشهر الجاري حتى نهاية الترم الثاني، في التخصصات الأكثر عجزًا لديها، على أن يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد.

فيما أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لـ"الخليج 365"، أن تأجيل مسابقة الـ120 ألف معلم شائعة، مؤكدًا أنه سيتم تعيين الناجحين خلال أيام فور وصول الاعتمادات المالية الخاصة بالدفعة الأولى.

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