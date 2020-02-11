كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتشاف فيروس جديد في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن علماء اكتشفوا فيروسًا جديدًا لم يتم توثيق جيناته من قبل، أطلقوا عليه اسم "يارا" نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية.

الفيروس الجديد الغامض، عثر عليه العلماء في بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وهو حتى الآن لا يشكل أي خطر، ولكنه غامض مثل حورية الماء ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم.

وأكد العلماء أن أكثر من 90 في المائة من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل، ولذلك فهو فريدًا من نوعه، وما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.

الجدير بالذكر أن العالمان اللذان اكتشفا الفيروس أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، وسبق أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه، وفقا لموقع "ساينس أليرت".