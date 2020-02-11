اتفاق في القاهرة على تشكيل 3 لجان للإصلاح الاقتصادي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

قال مصدر مقرب من اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي في القاهرة، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل ثلاث لجان. وقال المصدر لموقع "بوابة الوسط" الإخباري، إن اللجنة الأولى تتخصص في إصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، والثانية في التوزيع العادل للثروات، والثالثة في إعادة الإعمار. واختتمت في القاهرة الإثنين، أعمال اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلةً في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها بعد أسبوعين، وفق المصدر. من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف، المنبثقة عن مؤتمر برلين. وقالت إن الطرفين متوافقان على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها.

