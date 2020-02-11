- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق في القاهرة على تشكيل 3 لجان للإصلاح الاقتصادي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
قال مصدر مقرب من اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي في القاهرة، إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل ثلاث لجان. وقال المصدر لموقع "بوابة الوسط" الإخباري، إن اللجنة الأولى تتخصص في إصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، والثانية في التوزيع العادل للثروات، والثالثة في إعادة الإعمار. واختتمت في القاهرة الإثنين، أعمال اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلةً في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها بعد أسبوعين، وفق المصدر. من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف، المنبثقة عن مؤتمر برلين. وقالت إن الطرفين متوافقان على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق في القاهرة على تشكيل 3 لجان للإصلاح الاقتصادي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.