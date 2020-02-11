الجيش الوطني الليبي يقصف ميليشيات الوفاق في جنوب شرق مصراته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أكدت مصادر مطلعة قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي الإثنين، مواقع قوات تابعة لحكومة الوفاق، في محيط منطقة زمزم جنوب شرق مدينة مصراتة، حسب موقع" بوابة افريقيا الإخبارية" الليبي. ومن جهة أخرى، قال موقع "ليبيا 218" إن "سلاح الجو نفذ 3 غارات جوية وصفت بالعنيفة والدقيقة" تسببت في تدمير عدد من الآليات العسكرية للوفاق التي تحركت قبل أيام من مصراتة نحو مناطق زمزم، والجفرة، والوشكة، والهيشة، وأبوقرين على بعد 100 كلم، من وسط المدينة، بعد أسبوع من سيطرة الجيش الوطني على هذه المناطق".

