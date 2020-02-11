شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" تحدد أبرز المهام المنتظرة من رئاسة الاتحاد الإفريقى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، دولة جنوب أفريقيا والتى تولت مهام رئاسة الاتحاد الإفريقي عقب مصر، بالعمل على نفس النهج الذى اتخذته الرئاسة المصرية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عمل على تصدر هموم القارة السمراء أولوياته فى أى حديث دولى.

وأكد "أبو الخير"، ضرورة العمل على إعادة الإعمار ما بعد النزاع، والتى ساعدت مصر فى تخلص الدول من مشاكلها والصراعات الداخلية والتنسيق من أجل ما طالبت به مصر لإنشاء قوة عسكرية مشتركة للاتحاد الإفريقى حتى لا يكون هناك مجال لأى تدخلات أجنبية وحماية للدول الإفريقية.

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وطالب وكيل إفريقية البرلمان، جنوب إفريقيا بالعمل على تمكين المرأة والشباب بتوفير فرص عمل أكبر لها بالقارة وخلق البيئة المناسبة لوجود مجتمع أعمال مناسب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتمنى "أبو الخير" أن تنجح جنوب أفريقيا في تحقيق نتيجة لمستقبل أفضل للقارة السمراء، وأن تخطو بخطوات بارزة وملموسة مثل ما قامت به مصر خلال فترة رئاستها، مشددا أن رئاسة مصر كان لها طابع مميز أهمها محاولة الرئيس بعمل خطة إصلاح هيكلي داخل مؤسسة الاتحاد، وإجراء تحركات هامة على مستوى قطاع الشباب والمرأة والصحة.

وكان قد سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.