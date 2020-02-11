مقتل 9 مدنيين في غارات روسية في شمال غربي سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 11 فبراير 2020 م المناطق - الرياض قتل تسعة مدنيين على الأقل في غارات روسية استهدفت قرية في شمال غربي سوريا، في وقت تواصل قوات النظام عملياتها العسكرية بالمنطقة.

وتأتي الغارات غداة مقتل 20 مدنيًا في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية مستهدفة مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة في محافظتي إدلب وحلب المحاذيتين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم: إن طائرات حربية روسية استهدفت قرية أبين سمعان المكتظة بالنازحين في ريف حلب الغربي” المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، وإصابة 20 آخرين بجروح.

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