شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن معارضتها إجراءات المحتل الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين أمس الإثنين، معارضتها لأي إجراءات أحادية من شأنها تصعيد التوترات بين فلسطين والمحتل الإسرائيلي، داعية في الوقت نفسه المحتل الإسرائيلي لمنع وقوع المزيد من التوترات بالمنطقة.

» موقف ثابت

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على إعلان سلطات الاحتلال «البدء في رسم الخرائط الميدانية الخاصة بـ(دولة إسرائيل) وفق ما تحدده خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتأكيد الرئاسة الفلسطينية أن خارطة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الوحيدة التي تعترف بها».

وشدد المتحدث على موقف بلاده الثابت في حل هذه القضية بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة والتوافقات الدولية ذات الصلة، مثل حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وأن تمثل هذه القرارات والتوافقات أساس تسوية القضية، ويتعين الالتزام بها.

» اعتقالات واقتحام

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من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الإثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من جمال النطاح من بلدة اذنا، وعائد حازم الهيموني من مدينة الخليل، ومحمد كامل سليم الشروف من بلدة نوبا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي ذات السياق، داهم جيش الاحتلال أحياء بمدينة الخليل، ونصب حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعمل على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي.

إلى ذلك اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس أن 79 مستوطنا متطرفا بينهم طلبة معاهد يهودية تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول «الهيكل المزعوم» قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.