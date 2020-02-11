شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الإفريقية ترسل بعثة لتقييم الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
و شدد على «أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.
» إسكات البنادق
ويرى مختصون بالشأن الليبي، أنه كان يجب إدانة التدخل العسكري التركي في ليبيا والمطالبة بمعاقبة أردوغان، فضلا عن مطالبة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بضرورة وقف دعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومنع تدفق المرتزقة لمحاربة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وطالب البرلماني الليبي علي السعيدي القادة والزعماء الأفارقة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تعيد استقرار ليبيا، مؤكدا أنه كان يجب التطرق بشكل مباشر لصلب الأزمة الليبية وخطورة الدور التركي وتدخل أردوغان العسكري والتمويل القطري والزج بالأسلحة والمرتزقة، مشيرا إلى أن البيانات الهادئة لا تحل أزمات ساخنة مثل أزمة ليبيا التي باتت معقدة لتدخل أطراف دولية وإقليمية عدة.
» تفكيك الميليشيات
وقال الخبير في الشؤون الليبية عبدالستار حتيتة: إن حل الأزمة الليبية مرهون بتفكيك الميليشيات المسلحة وإنهاء دور جماعات الإرهاب والتطرف، وهو ما يسعى إليه الجيش الوطني الليبي. وأكد حتيتة: أن الحلول السلمية في الفترة الراهنة تتطلب ضرورة وقف التدخل العسكري التركي وعدم الزج بالمرتزقة، مشددا على أن حكومة الوفاق يجب أن تخرج تماما من المشهد السياسي الليبي ومنح البرلمان الليبي مهمة تمثيل الدولة مؤقتا في المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر القمة الإفريقية ترسل بعثة لتقييم الوضع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.