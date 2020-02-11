شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الدوحة في ورطة بسبب قنوات طهران والان نبدء بالتفاصيل

وجد النظام القطري نفسه في ورطة كبيرة، بعد تسرب أنباء عن عزمه الموافقة على استئجار نظام الملالي عددا من القنوات الفضائية على القمر الصناعي «سهيل سات»؛ لأن هذه الخطوة ستغضب الولايات المتحدة التي توعدت المتعاونين مع النظام الإيراني.

» عزلة دولية

ويسعى نظام طهران، الذي يواجه عزلة دولية ورفضا لانتهاكاته بحق المتظاهرين السلميين، حيث قتل منهم المئات برصاص أجهزته القمعية، من وراء خطوة وجود قنوات على هذا القمر، تحسين صورته عبر تكثيف حملاته الإعلامية، وكذلك إثارة الفوضى والتوترات في المنطقة العربية، بعد انحسار أنشطته على الأرض بسبب الضغوط الدولية التي تمثل فيها واشنطن رأس الرمح.

» دفع تعويضات

وسبق لموقع «قطريليكس» أن أورد نقلاً عن موقع «فوري» الإيراني نقلا عن المعارضة الإيرانية، أن تميم قدم لروحاني 3 مليارات دولار، لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران، كما أورد موقع «ميدل إيست أون لاين» أنباء عن مصادر إيرانية بتقديم الـ 3 مليارات من الدوحة لطهران.

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ونقلت وكالة إيران الرسمية «إرنا»، عقب زيارة أعقبت الحادثة، أن «أمير قطر وصل إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة».

وكانت إيران اعترفت رسميا بإسقاطها للطائرة الأوكرانية التي كانت تحمل 176 مسافراً، عن طريق إصابة أحد صواريخ منظومتها -والتي كانت متجهة إلى قاعدة عين الأسد في العراق- للطائرة ما أدى لسقوطها ومقتل جميع من كانوا داخلها.

» تطبيع ورفض

وفي سياق آخر، وعلى الرغم من محاولات تميم العديدة لتصدير صورة الداعم الأول للقضية الفلسطينية، إلا أنه يوما بعد يوم، تتكشف نواياه الحقيقية باستغلال القضية لكسب ود الإدارة الأمريكية كحليف يواجه معه دول الرباعي العربي. ولكن سرعان ما تفشل كل خططه، والتي كان آخرها دعمه لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عبر قناة الجزيرة الإرهابية والمعروفة بأنها منصة لتسويق الرواية الإسرائيلية للجمهور العربي. وغرد «فيصل القاسم»، الذي تستخدمه الدوحة عبر الجزيرة، عبر «تويتر»، قائلًا: «غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفوك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني».، وأردفها بأخرى، حظيت بإعجاب وإشادة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلًا: «عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق، بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب».

وتأتي تلك المحاولة تمهيدًا جديدًا لتطبيع العلاقات بين الدوحة والكيان الصهيوني؛ الأمر الذي يرفضه الشارع القطري رغم إصرار تميم لتمرير صفقة القرن بمباركة أمريكية.