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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: إصابة مواطن بـ"كورونا القديم"ولا إصابات بـ"الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
نفى فرع وزارة الصحة السعودية في المنطقة الشرقية، إصابة سعودي بفيروس كورونا "الجديد" الذي ظهر في الصين وفي بعض دول العالم، معلنةً أنه مصاب بـ "فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم" وفق صحيفة"عكاظ اونلاين" اليوم الإثنين . وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أكد الجمعة الماضية مجدداً، غياب أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مضيفاً "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع". ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين أودي بحياة 908 أشخاص، وإصابة 40 ألفاً و171آخرين.
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