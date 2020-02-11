شكرا لقرائتكم مصر تطالب حماس تجنب دعم إيران بعد مقتل سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية بأن وفدا أمنيا مصريا غادر غزة بعد مباحثات أجراها مع قيادات في حركة حماس، وأنه توجه إلى إسرائيل لبحث وقف التصعيد العسكري، حيث طالب إسرائيل بالالتزام بالهدنة في غزة دون شروط مسبقة.

وطالبت مصر الجانب الإسرائيلي كذلك بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت مصادر العربيةكذلك أن الوفد المصري طالب حماس بعدم التصعيد العسكري من جهتها والالتزامِ بالهدنة، فيما أبلغ الوفد حركة حماس بتحفظ القاهرة على العلاقات بين الحركة وطهران وحزبِ الله اللبناني.

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وطالبها بضرورة تجنب التورط مع إيران في أي تصعيدٍ عسكري بعد مقتل قاسم سليماني وضرورةِ الابتعاد عن دعم أي ميليشيات تضر بأمن المنطقة.

وفي سياق متصل أفاد مراسل العربية أن السلطة الفلسطينية من خلال بعثتها المراقِبة في الأمم المتحدة، طلبت تأجيل التصويت على مشروع القرار برفض خطة السلام وليسَ سحبَه، وأن فلسطين طلبت اجتماعا مع الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز لمناقشة الأمر.

وقال مراسل العربية نقلا عن مصادرَ مقربة من السلطة الفلسطينية، إن بريطانيا دخلت على خط التعديلات على مشروع القرار، إلى جانب الولايات المتحدة، وإن هناك تغييرات متلاحقة تجري الآن، كما أشار مراسل العربية إلى ضغوطٍ كبيرة تمارس من الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية لسحب طلب التصويت على مشروع القرار.