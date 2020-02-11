الدفاع المدني: عمليات تسهيل حركة المرور وانقاذ مواطنين وسحب سيارات

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن قيام عناصرها بتسهيل ​حركة المرور​ وانقاذ مواطنين وسحب سيارات واقفال بعض المسارب الفرعية على الطريق الممتد بين فالوغا -حمانا-المديرج لتأمين ​السلامة العامة​ والحؤول دون التعرض لمحاصرة الجليد للسيارات. إضغط للمزيد

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