أشار مصدر حومي صيني إلى أنه تم تسجيل 2097 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ اليوم الاثنين، وأكدت المصادر أنه ارتفع عدد الوفيات المسجلة بفايروس كورونا إلى أكثر من 1000 حالة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حكومي صيني: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى الألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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