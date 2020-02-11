نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في ​وزارة الدفاع الأميركية​ تأكيدها في بيان للكونغرس أن 109 جنود أميركيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في الدماغ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة في ​العراق​ وتؤكد أن 76 جنديًا منهم عادوا للخدمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأميركية تؤكد أن 109 جنود أصيبوا بارتجاجات دماغية بعين الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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