ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية جدية مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن "الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع ​الاتحاد الأوروبي​، في وقت تتعثر المباحثات خصوصا حول الملف الزراعي"، مبديا أسفه عن "​العجز​ الهائل الذي سجل مع ​بروكسل​ خلال الأعوام العشرة أو 12 الأخيرة، إضافة إلى الحواجز الجمركية التي تفوق كل تصور"، موضحاً أنه "لم يركز على الملف الأوروبي، لأنه كان يعطي أولوية للوصول لاتفاق مع ​الصين​ و​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​"، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "فتح أسواقها بشكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، وخصوصا الزراعية".

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