الولايات المتحدة توجه تهم "القرصنة" لأربعة صينيين

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وجهت السلطات الأمريكية تهم القرصنة لأربعة صينيين بعد هجوم إلكتروني على شركة إكويافكس.
وتأثر بالهجوم، الذي وقع في 2017، أكثر من 147 مليون أمريكي، عندما استولى قراصنة، يُعتقد أنهم ينتمون لجيش التحرير الصيني، على بيانات تتضمن أسماء وعناوين عملاء للشركة المعنية.
وتأثر أيضا زبائن من بريطانيا وكندا.
وقال المدعي العام، وليام بار، إن هذه العملية "من أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ".
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