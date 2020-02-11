شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية يختار دعاء عريبى أمينا للشئون البرلمانية والسياسية بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حزب الحرية المصري برئاسة النائب صلاح حسب الله، اختيار دعاء عريبي أخصائية الإعلام بجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء، أمينًا للشئون البرلمانية والسياسية بالغربية، وذلك في إطار سعى الحزب لضم كافة الكفاءات وأصحاب العمل الاجتماعي، فيما أعربت دعاء عريبي عن سعادتها بتولي هذا المنصب الهام، لما له من أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة خصوصًا ونحن على أبواب 3 استحقاقات دستورية مهمة وهي الانتخابات التشريعية الممثلة فى مجلس النواب والشيوخ وانتخابات المحليات.

واوضحت عريبي، في بيان للحزب، أن حزب الحرية المصري من الأحزاب التي لها تأثير في الشارع المصري، خاصة أن قيادات الحزب يضعون خططا طموحة للترويج للحزب في مختلف محافظات، كما يمتلكون خارطة طريق واضحة المعالم للتوسع على المستوى التنظيمي والنوعي، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها في توصيل رسالة الحزب للجماهير والترويج لبرنامجه الطموح في خدمة مصر.

وفى وقت سابق عقد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة القليوبية، جاء هذا عقب افتتاح مقره رقم 495، بأمانة قسم ثان شبرا الخيمة.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن افتتاح مقر الحزب بأمانة شبرا الخيمة ثانى يكثف التواصل مع الجماهير ويزيد أعباء المسئولية على قيادات الحزب وأعضائه، خاصة وأنه لا يوجد رغبة فى تقديم حوار سياسى مستهلك للمواطنين أو الحديث عن أهمية الوطن والمخاطر التى تحاك ونحن عزل فى مكاتبنا، فالمكان الحقيقى للأحزاب هو التواجد فى الشارع، مؤكدا أن الدور الحقيقى للحزب يكمن فى التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى وتقديم عمل حقيقى يحتاجه الشارع المصرى.

وأضاف حسب الله، أن مبدأ حزب الحرية هو الاجتهاد والسعى والتواصل مع المواطنين والعمل بنظام السلسلة الخدمية، قائلا:"من يريد أن يكون الحزب رقم 1 فى مصر، لن يحصل عليه سوى بدخول السباق فى الشارع المصرى"، مؤكدا على استعداد الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.