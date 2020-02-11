شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب النواب البريطانيين لإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوات عديدة تتخذها دول أوروبا لمواجهة خطر جماعة الإخوان الإرهابية، ودورها التخريبي في مصر وفى دول العالم، حيث دعا نواب بريطانيون إلى إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التى تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم، وجاءت أبرز رسائل النواب البريطاني ضد الإخوان في البرلمان.

1- تقدم النواب بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة على أراضيها.

2- المطالبة بإجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها.

3- المطالبة بطرد عناصر وقيادات الإخوان خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومى البريطانى.

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4- أكدوا أن الإخوان أطلقوا تطبيقا يحرض على كراهية المسيحيين على مستوى العالم وقاموا بنشره بين المسلمين.

5- وصفوا الجماعة الإرهابية بأنها السبب الرئيسى فى الهجوم على المسيحيين فى مصر مطالبيين بضرورة حظرها فى بريطانيا.