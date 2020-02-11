محافظ بني سويف: المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها، أحد أهم ركائز خطة الدولة وفقًا للرؤية التنموية 2030، خاصة المشروعات الإنتاجية التي تعظم من القيمة المضافة للموارد المحلية المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتناولت الورشة مناقشة بعض التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمييز بينها وبين المشروعات الكبيرة، وأهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد القومي ودور الجهات المانحة والممولة لمثل تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مراجعة الوضع الحالي لموقف المشروعات الصغيرة ودروها في توفير فرص عمل، بهدف الوصول إلى استراتيجية واضحة في هذا القطاع الحيوي للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة.
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