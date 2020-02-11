بـ2 مليون جرعة.. "الزراعة" تكثف حملات التحصين ضد الجلد العقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات الطب البيطري، إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي؛ لحماية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن الوزارة أطلقت عمليات التحصين ضد مرض الجلد العقدي في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر لمدة شهر، ويمكن تمديدها.

وأضاف محمود لـ"الخليج 365"، أن هيئة الخدمات أعدت خطة كاملة للحد من انتشار المرض والتعامل السريع معه، من خلال التنسيق الكامل مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والتعاون مع المحليات.

وتابع: "تقرر عزل الحيوانات المجهولة وغير المرقمة لمدة 21 يومًا؛ للتأكد من سلامتها، مضيفًا: "الحملة ستجوب القرى والنجوع ومن بيت إلى بيت من أجل الحفاظ على الماشية المصرية".

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وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المرض يسبب الهزال الشديد للحيوان والتهاب الأوعية الليمفاوية، ما يؤثر على إنتاجية الألبان، بالإضافة لحدوث العقم أو الإجهاض للماشية العشار، ويؤدي المرض لنفوق العجول الصغيرة وخاصة في الجاموس.

وناشدت الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشى بمقابل مادي بسيط (تحصين الأبقار مقابل 10 جنيهات للحيوان- ترقيم الأبقار مقابل 7 جنيهات للحيوان- تحصين الأغنام والماعز مقابل 5.75 جنيه للحيوان- ترقيم الأغنام والماعز مقابل 5.5 جنيه للحيوان).

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، أن المعهد استعد جيدًا لدعم الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، مشيرًا إلى أن الكمية الأولى لدعم عملية التحصين بلغت 2 مليون و500 ألف جرعة.

وأضاف سعد لـ"الخليج 365"، أن الجرعات الموجود حاليًا كافية للغاية وفعالة، موضحًا أن المعهد حاز على جودة الأيزو 17025 وأيزو 9001 والـGMP في جودة معيار المصل.​