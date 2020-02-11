إقرار "الكيانات الإرهابية".. ماذا حدث في البرلمان الاثنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أقر مجلس النواب الاثنين، تعديلات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، فيما ناقشت اللجان المختصة مشكلات الأندية الجماهيرية، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون صندوق مصر بحضور وزيرة التخطيط.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، أهم ما حدث في البرلمان..

- وزير الأوقاف: الناس لن تحترم الدين إلا إذا احترمت أمور الدنيا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس النواب له مهمة وطنية كبيرة، مثمنا مساندة البرلمان للأوقاف من خلال التشريع والمراقبة.

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- عبدالعال يشيد بجهود "الطيران المدني" في رفع كفاءة العمل

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمكتبه الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

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- وكيل البرلمان: القيادة السياسية تقدم كافة الرعاية للمؤسسات الدينية

أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب أهمية الدعوة وجهود العلماء وحفظة القرآن الكريم في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وترسيخ مكارم الأخلاق والعمل على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال وتجديد الفكر الديني وتنوير العالم وفق صحيح الدين الإسلامي.

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- بعد تغيب المسئولين.. لجنة المشروعات في مجلس النواب تؤجل اجتماعها

قررت لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، تأجيل اجتماعها المخصص لمناقشة كيفية العمل في توحيد السياسات والإجراءات التي يقرها كل من جهاز تنمية المشروعات والبنوك العاملة في مجال تمويل قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتغيب المسؤولين والمتخصصين.

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- النواب: الفضائيات والإذاعة و"التواصل الاجتماعي" خارج تعريف "الكيانات الإرهابية"

وافق مجلس النواب - خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على حذف القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريفات "الكيان الإرهابي" في المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 8 لسنة 2015 " بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

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- وزير الأوقاف أمام "النواب": نسير في الاتجاه الصحيح بشأن تجديد الخطاب الديني

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بشأن تحقيق تجديد الخطاب الديني على المستويات كافة، مشددا على أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك عبر نشر صحيح الدين وتدريب الأئمة والخطباء.

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- النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

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- إحالة تعديلات" الكيانات الإرهابية" لمجلس الدولة بعد حذف الفصل من الخدمة أثرًا للإدراج فيها

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وافق مجلس النواب على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة، وأعلن عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة.

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- "رياضة النواب" تستمع لشكاوى ممثلي الأندية الجماهيرية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود حسين وكيل اللجنة، وبحضور أكثر من 59 من ممثلي الأندية ومراكز الشباب من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، واغلبها من أندية الدرجة الثانية والدوري الممتاز ب

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- محلية النواب توافق على تعديلات جديدة بملكية العقارات

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه.

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- للكيدية... النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن السادات وشنودة

رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائبة رانيا السادات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق والمقيدة برقم 27 لسنة 2018-4 فحص أخذ رأي المكتب الفني.

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- ننشر تفاصيل مناقشة تعديلات قانون الإرهاب بالبرلمان

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وشملت التعديلات تعريف الكيان الإرهابي، والتي شهدت نقاشًا واسعًا حول إدراج وسائل الإعلام بشتى أنواعها في تعريف الكيانات الإرهابية.

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- "الصحة": مصر خالية من فيروس"كورونا".. ووضعنا خطة لمواجهة أي وباء

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة وضعت فيروس "كورونا" موضع الدراسة بالتوازي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع دخول وانتشار الفيروس داخل البلاد، وتم وضع خطة متكاملة لمواجهة انتشار أي وباء.

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- رئيس النواب: تعديل أحكام قانون "الكيانات الإرهابية" "تحفظي" و"مؤقت" لفترة معينة

قال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون "رقم 8 لسنة 2015" في شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" هو قانون "تحفظي" و"مؤقت" لفترة معينة تغطى الفترة مابين القبض على الشخص، والحكم القضائي النهائي على الشخص أو الكيان من المحكمة التي تفصل في كونه إرهابيا، أو كيانا إرهابيا من عدمه.

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- رؤساء أندية يهاجمون لجنة اتحاد الكرة ويتهمونها بالعمل لصالح "فيفا"

هاجم رؤساء الأندية، اللجنة الخماسية المعينة التي تدير اتحاد كرة القدم، بسبب قراراتها التعسفية الخاصة بنظام الهبوط والصعود في دورى القسمين والثاني والثالث وخفض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 إلى 105 أعضاء.

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