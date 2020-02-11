بالصور...انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
انطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، التي تستمر حتى 15 فبراير، بأحد الفنادق السياحية بأسوان، وذلك وسط حضور كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة نيللي كريم ورجاء الجداوي ونجلاء بدر وناهد السباعي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وزوجته الكاتبة نهاد صبيح،
قدمت الإعلامية جاسمين طه زكي الحفل الذي أخرجه هشام عطوة.
بدء الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض لأهم فعاليات المؤتمر وأهم الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة ثم تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والفنانة نيللي كريم.
واستطاعت إدارة المهرجان بترجمة 20 فيلمًا، مشاركة في مسابقة المهرجان من افلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة الي اللغة العربية، حتي يتمكن الجمهور من الاستمتاع أثناء متابعة تلك الأفلام بشكل أفضل خاصة وأن الحوار عامل رئيسي في نجاح أي فيلم، وفي ظل وجود فئات كبيرة ناطقة باللغة العربية.
ويعرض خلال المهرجان 31 فيلمًا تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة، بينها فيلمان يعرضان عالميًا لأول مرة، و18 فيلمًا في عرضها الإفريقي الأول.
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