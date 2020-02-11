رفض ديمقراطي "فوري" لميزانية ترامب

قوبلت خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للميزانية للعام المالي المقبل وقيمتها 4.8 تريليون دولار برفض فوري، يوم الاثنين، من الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وفقا لموقع روسيا اليوم .

وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما فيذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بينما تقتطع مليارات

الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية. وفقا لرويترز.

وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمئة تقريبا للسنوات القادمة.

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ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.2 بالمئة في العام

المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر ،وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3 بالمئة في عام 2019 .

وتخفض خطة البيت الأبيض الانفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف إلى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة.

وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترامب للميزانية، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار، وسينخفض العام المقبل إلى 966 مليار دولار.