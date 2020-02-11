الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل قياديا بتنظيم" داعش" فى الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ"داعش" في الموصل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين إنه "بعملية نوعية و استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته وإلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان شرق الموصل".



وأضافت أن "الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول الدفاع الجوي لداعش قبل التحرير"،

مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".وأصيب ستة مدنيين في تفجير قنبلة يدوية داخل مقهى في مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي العراقية.



وقال مصدر أمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين- إن قنبلة انفجرت داخل مقهى شعبي في مدينة بعقوبة، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح مختلفة".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان

الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب".ومن جهة اخرى أكد مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشارى لترامب، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعنى لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.وكان مراسل قناة "سكاى نيوز"، قد ذكر فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.