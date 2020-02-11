نشر التلفزيون الصيني الاثنين فيديو يظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو يزور مستشفى في بكين بقناع على وجهه، ويخضع لفحوصات طبية. يزور مستشفى في بكين بقناع على وجهه، ويخضع لفحوصات طبية. كما يظهر الفيديو شي، وهو يزور مستشفى خاصا آخر للمصابين بفيروس "كورونا" ويتبادل الحديث مع الأطباء. Advertisements شاهد الفيديو..

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. رئيس الصين يخضع لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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