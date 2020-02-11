البوسنة والهرسك تأمل في تعزيز الحوار والتعاون مع روسيا

قال رئيس مجلس الشعوب (الشيوخ) في البوسنة والهرسك دراجان كوفيتش، إن بلاده تأمل في إقامة تعاون وثيق مع روسيا والوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالانتينا ماتفيينكو، بالعاصمة الروسية موسكو.



وقال كوفيتش، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الإثنين"أود أن يدفع هذا الاجتماع بعلاقاتنا إلى مستوى نوعي جديد وأن يساعد سلطات الدولتين على تعزيز اتصالهما وتعاونهما"، مشيدا بالتعاون بين برلماني البلدين، مشيرا إلى أن هناك إمكانية

عظيمة لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية.



وأوضح المسؤول البوسني، إن البلدين يبذلان قصارى جهدهما للتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، مضيفا "أثق أننا سنتمكن قريبا من توسيع تعاوننا ليشمل مجالات التعليم والثقافة والعلوم والاقتصاد".

ولفت كوفتيش إلى أن بلاده تتوقع زيارة ماتفيينكو في شهر مايو المقبل للمشاركة في اجتماع لرابطة مجالس الشيخ الأوروبية.